Rusko nezakáže americkým lietadlám prelet nad svojím územím

Moskva 19. apríla (TASR) - Americké dopravné lietadlá budú môcť využívať ruský vzdušný priestor napriek tomu, že Kremeľ zvažuje odvetné opatrenia voči sankciám zo strany USA. Pre novinárov to v stredu uviedol ruský minister dopravy Maxim Sokolov, ktorého slová citovala agentúra TASS.



"Zvažujeme rozličné reakcie našej krajiny na zavedenie týchto neprimeraných sankcií. Je o tom predčasné hovoriť, avšak tieto opatrenia budú pripravené, schválené a v príhodnej dobe uvedené do platnosti," povedal Sokolov. Príslušná dohoda medzi Moskvou a Washingtonom vyprší už čoskoro.



Sokolov zdôraznil, že zákaz využívania vzdušného priestoru americkými dopravnými lietadlami by bol v rozpore s medzinárodnými záväzkami Ruska. Desiatky amerických lietadiel každý deň využívajú prelet nad ruským územím ako najkratšiu a najlukratívnejšiu trasu do ázijských destinácií.