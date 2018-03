Rusko ustupuje od narážok, že novičok by mohol pochádzať zo Švédska

Moskva opakovane poprela skutočnosť, že by stála za útokom zo 4. marca, po ktorom Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v anglickom meste Salisbury.

Štokholm 20. marca (TASR) - Rusko len "hádalo", keď tvrdilo, že Švédsko môže byť jednou z krajín, z ktorých pochádza smrtiaca nervová látka novičok použitá pri útoku na bývalého agenta Sergeja Skripaľa. Vyplýva to z vyhlásenia ruského veľvyslanca vo Švédsku Viktora Tatarinceva, ktorého citovala agentúra DPA.



"Bol to len komentár, dohad, nebolo to oficiálne tvrdenie zo strany Ruska," povedal v utorok Tatarincev po tom, ako bol predvolaný na švédske ministerstvo zahraničných vecí.



Zároveň pripomenul, že Rusko žiadalo nestranné vyšetrovanie tohto prípadu zabezpečené Organizáciou pre zákaz chemických zbraní sídliacou v Haagu.



Moskva opakovane poprela skutočnosť, že by stála za útokom zo 4. marca, po ktorom Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v anglickom meste Salisbury. Ako pripomína DPA, obaja sú stále v kritickom stave.



Pred časom hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila práve Švédsko za jednu z krajín, z ktorej by jed zo skupiny nervovoparalytických látok mohol pochádzať.



Švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová toto tvrdenie dôrazne odmietla a označila ho za "neprijateľné a nepodložené". Zároveň dodala, že ruská strana sa zrejme snaží odkloniť pozornosť od skutočnej podstaty tohto problému.