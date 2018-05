USA opäť konajú v rozpore so stanoviskom väčšiny štátov, tvrdia Rusi

Moskva 9. mája (TASR) - Moskva je hlboko sklamaná rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa, na základe ktorého Spojené štáty odstúpia od jadrovej dohody šiestich svetových mocností s Iránom a obnovia svoje sankcie voči tejto krajine. Uvádza sa to vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré v noci na stredu zverejnila agentúra TASS.Ruský rezort vyjadruje znepokojenie, že USA opäť konajú v rozpore so stanoviskom väčšiny štátov a výhradne v duchu svojich záujmov, pričom hrubo popierajú normy medzinárodného práva.Trumpovo rozhodnutie považuje Rusko za opätovné potvrdenie neschopnosti Washingtonu vyjednávať, ale aj za dôkaz toho, že námietky Spojených štátov k "absolútne zákonným jadrovým aktivitám Iránu" sú len "zásterkou pre politické zúčtovanie" s touto krajinou.Rusko poukazuje aj na to, že najnovšie kroky Washingtonu naštrbujú dôveru medzinárodného spoločenstva k Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE), ktorá pritom v čase príprav zmluvy s Iránom, uzavretej v lete roku 2015, preukázala svoju vysokú profesionalitu.Moskva tiež pripomenula, že spomínaná dohoda, známa ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), je najdôležitejším multilaterálnym dokumentom schváleným rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN.Akčný plán podľa Moskvy "nepatrí len USA, ale je výdobytkom celého medzinárodného spoločenstva", ktoré nie raz potvrdzovalo záujem o jeho zachovanie a realizáciu v záujme posilnenia mieru a bezpečnosti, ako aj v rámci režimu nešírenia jadrových zbraní.Moskva vo svojom vyhlásení tvrdí, že Irán plní všetky záväzky, ktoré preň vyplývajú z JCPOA, čo sa potvrdzuje aj pri pravidelnej verifikácii zo strany MAAE.Na záver vyhlásenia ruské ministerstvo uvádza, že Moskva je oddaná súčinnosti s ostatnými signatármi JCPOA a bude pokračovať vo svojom dialógu s Iránom a aktívne ho rozvíjať.