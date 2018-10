Rusko obnoví štarty rakiet Sojuz zrejme na budúci týždeň

Nosná raketa Sojuz-FG nebola 11. októbra schopná vyniesť na obežnú dráhu kozmickú loď Sojuz MS-10 s novou posádkou pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Moskva 17. októbra (TASR) - Rusko zrejme už na budúci týždeň obnoví štarty rakiet Sojuz, ktoré boli pozastavené po neúspešnom štarte z 11. októbra. Pilotované lety budú obnovené až neskôr, informovala v stredu agentúra Interfax s odvolaním sa na zdroj z prostredia ruského vesmírneho priemyslu.



Dvojici kozmonautov sa podarilo evakuovať a núdzovo pristáť v záchrannom module. Išlo o prvú nehodu v programe pilotovaných letov v dejinách moderného Ruska.



Rusko následne pozastavilo z kozmodrómu Bajkonur všetky pilotované lety. Príčiny zlyhania vyšetruje osobitná komisia ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos. Uvažuje sa o tom, že nedošlo k včasnému oddeleniu jedného z blokov prvého stupňa rakety.



Prvá nosná raketa Sojuz - od minulotýždňovej nehody - by mala podľa Interfaxu odštartovať medzi 24. a 26. októbrom z kozmodrómu Pleseck. Podľa agentúry RIA Novosti má ísť o raketu typu Sojuz-2, ktorá by mala vyniesť na obežnú dráhu vojenskú družicu.



Pred obnovením pilotovaných letov majú byť uskutočnené tri štarty nosných rakiet Sojuz. Ďalšia expedícia k ISS by mala odštartovať začiatkom decembra, respektíve na prelome novembra a decembra.