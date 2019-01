Rusko odmieta informácie o vyslaní žoldnierov do Venezuely

Veľvyslanec Venezuely v Ruskej federácii Carlos Rafael Tortosa označil v stredu informáciu o lietadle s ruskými vojakmi smerujúcimi do Venezuely za "provokáciu".

Moskva 31. januára (TASR) - Informácie o vyslaní členov ruských súkromných vojenských spoločností označili predstavitelia Ruska i Venezuely za nepravdivé. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Interfax.



"Nie," odpovedal na otázku novinárov ohľadom údajného vyslania ruských vojakov do Venezuely podpredseda ruskej vlády Jurij Borisov. Zároveň však dodal, že "Rusko naďalej pozorne sleduje vývoj situácie v tejto krajine".



Veľvyslanec Venezuely v Ruskej federácii Carlos Rafael Tortosa označil v stredu informáciu o lietadle s ruskými vojakmi smerujúcimi do Venezuely za "provokáciu".



Ešte v sobotu sa objavila informácia o tom, že členovia súkromných vojenských spoločností, ktoré vykonávajú pre Rusko tajné misie, odleteli do Venezuely, aby zvýšili bezpečnosť tamojšieho prezidenta Nicolása Madura v súvislosti s protestmi opozície podporovanej Spojenými štátmi.



Jevgenij Šabajev, ataman jednej z kozáckych polovojenských skupín s väzbami na ruské súkromné vojenské spoločnosti, v tejto súvislosti pre agentúru Reuters v sobotu uviedol, že podľa jeho informácií môže byť vo Venezuele približne 400 ruských žoldnierov. Iné zdroje hovorili o malých skupinách.