Rusko odmietlo akékoľvek súvislosti s korupčným škandálom v Rakúsku

Moskva 20. mája (TASR) - Korupčný škandál súvisiaci so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), ktorý spôsobil v krajine vládnu krízu, nemá s Ruskom nič spoločné, povedal v pondelok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ide o prvé oficiálne vyjadrenie Ruska po odhalení kauzy, píše agentúra AFP.



"Tento incident s nami nemá - a ani by nemohol mať - nič spoločné," povedal Peskov. "Nijakým spôsobom nemôžem hodnotiť toto video, pretože nemá nič spoločné s Ruskom, prezidentom alebo vládou," dodal. "Nevieme ani s istotou potvrdiť, kto je tá žena na videu, či ide o etnickú Rusku alebo o ruskú občianku.



Oligarcha Igor Makarov, ktorého vo videu spomínajú, pre ruské vydanie časopisu Forbes v nedeľu uviedol, že je jedináčik a nie je v nijakom "pokrvnom vzťahu" so ženou na videu.



Vládnu krízu v Rakúsku vyvolalo video z júla 2017, ktoré v piatok zverejnili nemecké médiá - denník Süddeutsche Zeitung (SZ) a týždenník Der Spiegel. Na nahrávke zhotovenej na španielskom ostrove Ibiza totiž vicekancelár a predseda FPÖ Heinz-Christian Strache hovorí s údajnou príbuznou ruského oligarchu Makarova, ktorá chce v Rakúsku investovať štvrť miliardy eur. Strache jej navrhoval, aby kúpila bulvárny denník Kronen Zeitung a následne jeho spravodajstvom pomohla FPÖ v predvolebnej kampani.



Strache v sobotu odstúpil zo svojej funkcie a v nedeľu bol za nového predsedu FPÖ jednohlasne zvolený Norbert Hofer. V Rakúsku by sa mali predčasné parlamentné voľby konať v septembri.