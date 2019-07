Rusko odmietlo udeliť víza 30 učiteľom anglo-americkej školy v Moskve

Anglo-americkú školu v Moskve založili v roku 1949 vlády Spojených štátov, Británie a Kanady.

Moskva 17. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo vydať víza 30 učiteľom anglo-americkej školy v Moskve, kde študujú deti diplomatov a manažérov zo 60 krajín. Správu o tom uverejnil v utorok denník The New York Times (NYT), ktorý sa odvolal na informácie od vedenia vzdelávacej inštitúcie.



Podľa zamestnankyne veľvyslanectva USA v Moskve Heather Byrnesovej, ktorá je súčasne členkou rady rodičov Anglo-American school of Moscow, Washington predpokladá, že Rusko chce týmto spôsobom vyvíjať tlak na vládu Spojených štátov. Dodala, že USA sa teraz snažia presvedčiť Kremeľ, aby "nezaťahoval školákov do politických sporov s americkou vládou".



Byrnesová uviedla, že neudelenie víz učiteľom "bude mať zničujúce následky", pretože to škole zabráni najať vysoko kvalifikovaný medzinárodný personál.



Podľa NYT táto situácia môže viesť k tomu, že škola bude nútená odmietnuť časť nových záujemcov o štúdium v akademickom roku 2019/20.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí nereagovalo na žiadosť NYT o komentovanie celej záležitosti.



Vedúci Americkej obchodnej komory v Rusku Alexis Rodzianko uviedol, že mnohí rodičia študentov by následne museli odmietnuť prácu v Moskve alebo poslať svoje deti do iných vzdelávacích inštitúcií.



Podľa Rodzianka ruské úrady odmietli učiteľom udeliť víza v snahe vyvinúť tlak na Washington, aby americké úrady zrušili časť sankcií a vrátili ruskej strane komplexy nehnuteľnosti v New Yorku a Marylande, ktoré boli zatvorené v roku 2016 v rámci sankčného režimu.



Zdroje z americkej vlády pre NYT uviedli, že Moskva vtedy v reakcii na tento krok zvažovala aj zatvorenie anglo-americkej školy. Ruský prezident Vladimir Putin však tento variant prehodnotil.



Stalo sa tak údajne po tom, ako Michael T. Flynn, ktorý sa neskôr stal poradcom prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť, informoval ruského veľvyslanca v USA, že prístup Trumpovej vlády k Rusku bude odlišný od politiky administratívy demokrata Baracka Obamu.



Práve s týmto postojom podľa NYT súvisí Putinovo rozhodnutie, že ruská strana neprijme recipročné reštriktívne opatrenia, i jeho pozvanie pre "všetky deti amerických diplomatov akreditovaných v Rusku na Nový rok a vianočné večierky v Kremli".



Trump následne ocenil Putinovu zdržanlivosť. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí v tom čase poprela, že by ruské úrady niekedy boli hrozili, že školu zatvoria.



Anglo-americkú školu v Moskve založili v roku 1949 vlády Spojených štátov, Británie a Kanady. V súčasnosti na nej študuje 1200 detí - vrátane Rusov - a vyučuje tam 150 učiteľov. Časť učiteľského zboru tvoria tiež Rusi.