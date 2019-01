Rusko odsúdilo americké sankcie voči Venezuele ako ilegálne

Moskva hodlá podniknúť všetky nevyhnutné kroky na podporu Madurovej administratívy, zdôraznil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Moskva 29. januára (TASR) - Rusko označilo v utorok americké sankcie uvalené na venezuelskú štátnu ropnú spoločnosť za "ilegálne" a namierené proti rúcajúcej sa mocenskej základni prezidenta Nicolása Madura.



"Legitímne úrady Venezuely už označili tieto sankcie za ilegálne. My môžeme iba plne súhlasiť s týmto postojom," vyhlásil podľa agentúry AFP kremeľský hovorca Dmitrij Peskov pre novinárov.



Moskva hodlá podniknúť všetky nevyhnutné kroky na podporu Madurovej administratívy, zdôraznil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala agentúra Reuters.



Lavrov dodal, že predmetné sankcie sa rovnajú pokusu Spojených štátov skonfiškovať štátny majetok Venezuely.



Opatrenia voči spoločnosti Petróleos de Venezuela (PDVSA) boli zavedené so zámerom "zmeniť správanie" súčasnej vlády, uvádza americké ministerstvo financií. Washington minulý týždeň uznal venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuely a vyzval Madura, aby odstúpil.



Peskov poukázal na dané sankcie ako na "neskrývaný zásah do vnútorných záležitostí Venezuely" a prípad "ilegálnej súťaže". Dodal, že Rusko bude naďalej chrániť svoje záujmy "v rámci medzinárodného práva".



Lavrov uviedol, že nové sankcie "porušujú všetky medzinárodné práva" a ukazujú smer k zmene režimu vo Venezuele. Rusko podľa jeho slov "spraví všetko na podporu zákonnej vlády prezidenta Madura", uviedol Lavrov na tlačovej konferencii.