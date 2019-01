Rusko odsúdilo plány Británie na vybudovanie vojenských základní

Britský minister obrany Williamson dodal, že toto rozšírenie bude súčasťou stratégie, vďaka ktorej sa má Británia stať po brexite skutočným svetovým hráčom.

Moskva 11. januára (TASR) - Rusko odsúdilo plány Británie vybudovať nové vojenské základne v juhovýchodnej Ázii a v Karibiku, pričom je pripravené podniknúť odvetné opatrenia, ak by došlo k ohrozeniu jeho vlastných záujmov alebo záujmov jeho spojencov. Vyhlásila to v piatok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorú cituje stanica Slobodná Európa.



Britský minister obrany Gavin Williamson v decembri pre týždenník The Sunday Telegraph uviedol, že Británia by mohla zriadiť tieto nové vojenské základne "v rozmedzí najbližších niekoľkých rokov" po tom, ako krajina vystúpi z Európskej únie.



Williamson dodal, že toto rozšírenie bude súčasťou stratégie, vďaka ktorej sa má Británia stať po brexite "skutočným svetovým hráčom".



Hoci minister nespresnil, kde sa majú základne nachádzať, dané periodikum napísalo, že možnosti zahŕňajú Singapur alebo Brunej neďaleko Juhočínskeho mora a Montserrat alebo Guyanu v Karibskom mori.



Zacharovová ďalej pripomenula, že Williamsonove poznámky sú mätúce, a varovala, že takéto plány by mohli destabilizovať svetovú politiku.



"Samozrejme, Británia ako akákoľvek iná krajina je nezávislá, pokiaľ ide o jej plány na výstavbu vojenských základní. Avšak na pozadí vzrastajúceho vojenského a politického napätia vo svete sú výroky o posilnení vojenskej prítomnosti v tretích krajinách kontraproduktívne, destabilizujúce a do istej miery provokačné," povedala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.



Rusko má vojenské základne v niekoľkých postsovietskych krajinách. Prevádzkuje tiež vojenské zariadenia v Sýrii a vo Vietname.