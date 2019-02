Rusko: Ohrozená je ďalšia jadrová dohoda s USA - Nový START

Rokovania o obnovení tejto zmluvy z roku 2011 sa musia začať už tento rok, uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

Moskva 7. februára (TASR) - Rusko vyjadrilo vo štvrtok znepokojenie nad tým, že by čoskoro mohla vypršať platnosť zmluvy s USA o znížení počtu strategických útočných zbraní - tzv. Nový START. Informovala o tom agentúra DPA.



Rokovania o obnovení tejto zmluvy z roku 2011 sa musia začať už tento rok, uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Zmluvu podpísali na 10 rokov, jej platnosť teda vyprší o dva roky.



Kampaň pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA by mohla narušiť rokovania o obnovení zmluvy Nový START, uviedol Riabkov podľa agentúry TASS. "Preto to musíme urobiť tento rok," dodal.



Nový START obsahuje záväzok znížiť arzenály jadrových zbraní na oboch stranách na úroveň 1550 hlavíc. Počet ich nosičov – lietadiel, ponoriek a rakiet – má klesnúť na 700 kusov.



Washington oznámil minulý piatok odstúpenie od súvisiacej, desiatky rokov platnej Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) a Moskva tak urobila o deň neskôr. Oba štáty sa vzájomne obviňujú z jej porušovania.



Riabkov podľa agentúry AP uviedol, že Rusko je pripravené na rozhovory o možnej novej zmluve, ktorá by INF nahradila.