Ruská opozícia uskutoční schválený protest mimo centra Moskvy

Moskva 6. augusta (TASR) - Organizátori protestných zhromaždení proti vylúčeniu niektorých opozičných kandidátov z volieb do Moskovskej mestskej dumy súhlasili s ponukou miestnej administratívy uskutočniť povolenú demonštráciu 10. augusta mimo centra Moskvy na Sacharovovom prospekte. S odvolaním sa na informácie organizátorov o tom v pondelok informovala agentúra Interfax.



Dohodu s radnicou agentúre potvrdila Jelena Rusakovová, ktorá je nezaregistrovanou kandidátkou do mestskej samosprávy za opozičnú stranu Jabloko. Rusakovová dodala, že ide o spoločné vyhlásenie s nezávislým kandidátom Denisom Šenderovičom a Eľvirou Vicharevovou, ktorá je šéfkou predvolebnej kampane Gennadija Gudkova za opozičnú Stranu zmien.



Dmitrij Kločkov - ďalší kandidát Strany zmien -, ktorý nahlásil demonštráciu na prospekte Sacharova na 11. augusta, medzitým plánovanú akciu protestu odvolal.



Moskovská radnica schválila ešte 2. augusta dve žiadosti o uskutočnenie demonštrácie do 100.000 ľudí na prospekte Sacharova 10. a 11. augusta.



Moskovská volebná komisia v júli zverejnila svoje rozhodnutie o odmietnutí žiadostí o registráciu, ktoré podali viacerí nezávislí kandidáti uchádzajúci sa o post poslanca Moskovskej mestskej dumy.



Vysvetlila pritom, že ich ako kandidátov nezaregistrovala z dôvodu údajných "nezrovnalostí" na podpisových hárkoch: komisia tvrdí, že títo uchádzači predložili viac neplatných podpisov potenciálnych podporovateľov než umožňuje zákon.



V podpisových hárkoch boli údajne aj podpisy ľudí nebývajúcich v danom volebnom obvode, ako aj "mŕtve duše", čiže medzičasom už nežijúci ľudia.



Odmietnutí kandidáti však tvrdia, že volebná komisia ich oficiálne nezaregistrovala z politických dôvodov. Proti jej rozhodnutiu sa odvolali a domáhajú sa spravodlivých volieb.



Rozhodnutie mestskej volebnej komisie malo za následok protestné zhromaždenia, ktoré sa v Moskve konajú už od 14. júla. Počas poslednej akcie uplynulú sobotu zadržali polícia a národná garda podľa rôznych zdrojov 600-1001 ľudí, sumarizuje Interfax.



Predsedníčka ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová vyhlásila, že demonštrácie nezmenia rozhodnutie úradov ohľadom vylúčenia časti kandidátov z volebného boja.