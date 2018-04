Rusko ostro kritizovalo vydanie údajného hackera Nikulina z ČR do USA

Ministerstvo zdôraznilo, že Rusko podnikne všetky potrebné opatrenia, aby zaistilo práva a záujmy svojich občanov.

Moskva 2. apríla (TASR) - Moskvu rozhorčilo rozhodnutie Prahy vydať ruského občana Jevgenija Nikulina do Spojených štátov, kde je obvinený z počítačových útokov, keďže tento krok podľa nej narúša základy bilaterálnej spolupráce. Uviedlo to v pondelok ruské ministerstvo zahraničných vecí.



"Sme sklamaní, že namiesto zohľadnenia právnych noriem sa Česká republika znova rozhodla preukázať lojálnosť svojmu spojencovi, čo bolo nedávno vyhlásené za absolútnu prioritu," cituje z vyhlásenia rezortu ruská štátna tlačová agentúra TASS. "Považujeme toto rozhodnutie urobené Prahou za úmyselný a politický motivovaný krok, zameraný na narušenie konštruktívnych základov bilaterálnej spolupráce."



Ministerstvo zdôraznilo, že Rusko podnikne všetky potrebné opatrenia, aby zaistilo práva a záujmy svojich občanov. Tvrdí tiež, že české úrady ignorovali žiadosť ruskej generálnej prokuratúry o vydanie Nikulina Moskve i výzvy na zohľadnenie faktu, že v Spojených štátoch sa mu nemôže dostať spravodlivého procesu vzhľadom na "protiruskú hystériu" v tejto krajine.



Nikulina (30) vydalo Česko do USA minulý piatok, keď ho letecky prepravili do Spojených štátov. Tamojší súd naňho vydal zatykač pre obvinenia z útokov na sociálne siete LinkedIn a Formspring, ako aj webové úložisko Dropbox z rokov 2012-13. Nikulin už na americkom federálnom súde po prevoze uviedol, že sa necíti vinný.



Česká polícia zadržala Nikulina v Prahe v roku 2016 na základe amerického zatykača. Žiadosť o jeho vydanie však predložilo aj Rusko, kde ho obviňujú z krádeže financií prostredníctvom internetu. Pred dvoma týždňami súd v českej metropole zamietol jeho žalobu na nezákonnosť rozhodnutia českého ministerstva vnútra. Súd potvrdil, že Nikulin nemá v Česku nárok na azyl.