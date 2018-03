Rusko otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat

Ťažká medzikontinentálna balistická strela Sarmat bola odpálená z vojenského kozmodrómu Pleseck v Archangeľskej oblasti na severozápade Ruska.

Moskva 30. marca (TASR) - Rusko úspešne otestovalo svoj najnovší typ medzikontinentálnej balistickej rakety. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, ktoré citovala agentúra AP.



Ťažká medzikontinentálna balistická strela Sarmat bola odpálená z vojenského kozmodrómu Pleseck v Archangeľskej oblasti na severozápade Ruska. Skúška bola zameraná na výkon rakety v prvej fáze letu.



Vývoj Sarmatu, strely využívajúcej tekuté palivo, plánuje Rusko dokončiť do roku 2020. Mala by nahradiť raketu šachtového typu R-36M2 Vojevoda (v kóde NATO: SS-18 Satan), ktorá bola vyvinutá v 70. rokoch v Sovietskom zväze. Vojevoda/Satan je podľa AP vôbec najťažšou medzikontinentálnou balistickou raketou na svete.



Sarmat vážiaci zhruba 200 ton by mal svojimi útočnými vlastnosťami, napríklad dĺžkou doletu, prekonať svojho predchodcu. Podľa ruskej armády by mal byť schopný preletieť ponad Severný i Južný Pól a zasiahnuť ktorékoľvek miesto na Zemi. Nová raketa by mala niesť viac jadrových hlavíc s väčšou ničivou silou než Vojevoda. Vďaka väčšiemu zrýchleniu by tiež mala byť ťažšie zachytiteľná protiraketovou obranou nepriateľa.