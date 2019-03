Rusko otvorilo vo Venezuele výcvikové centrum pre pilotov vrtuľníkov

Stredisko, ktoré poskytuje pilotom výcvik na vrtuľníkoch typu Mil ruskej výroby, bolo postavené na základe zmluvy medzi Rosoboronexportom a štátnou venezuelskou vojensko-priemyselnou spoločnosťou.

Moskva 30. marca (TASR) - Ruská štátna spoločnosť Rosoboronexport vyvážajúca zbrane v sobotu oznámila, že otvorila vo Venezuele výcvikové stredisko pre pilotov vojenských vrtuľníkov. Oznámenie prišlo po tom, čo Moskva poslala do latinskoamerickej krajiny vojakov, výzbroj a ďalšie vybavenie, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Hovorca Rosoboronexportu, vývozného krídla ruskej zbrojárskej korporácie, povedal pre domáce tlačové agentúry, že výcvikové stredisko otvorili v piatok "za účasti ruských a venezuelských špecialistov".



Stredisko, ktoré poskytuje pilotom výcvik na vrtuľníkoch typu Mil ruskej výroby, bolo postavené na základe zmluvy medzi Rosoboronexportom a štátnou venezuelskou vojensko-priemyselnou spoločnosťou Cavim, dodal podľa agentúry Interfax hovorca Vjačeslav Davydenko.



Oznam nasledoval po tom, čo dve ruské vojenské lietadlá pred týždňom pristáli na hlavnom letisku pri venezuelskej metropole Caracas a priviezli vojakov aj výzbroj, ktorú tam vyložili. To vystupňovalo napätie na medzinárodnej politickej scéne.



Spojené štáty a vyše 50 ďalších krajín uznali za dočasného venezuelského prezidenta opozičného lídra Juana Guaidóa, pričom Rusko spolu s Čínou podporujú prezidenta Nicolása Madura.



Prezident USA Donald Trump vyzval Rusko, aby "odišlo" z Venezuely, ale Rusko na to zareagovalo, že v krajine "zostane dovtedy, kým bude treba".



Ruskí vojenskí špecialisti očividne pomáhajú opravovať zle fungujúci ruský raketový systém zem-vzduch S-300, povedal v piatok americký vyslanec Elliott Abrams.



Kremeľ a ruské ministerstvo zahraničných vecí trvajú na tom, že vojaci prišli do Venezuely v rámci dlhodobej dohody o vojenskej a technickej spolupráci medzi oboma krajinami, pričom venezuelský vojenský splnomocnenec v Moskve vyhlásil, že vojaci sa rozhodne nezúčastňujú ani nezúčastnia na žiadnej vojenskej operácii.



Cieľom Ruska je "prehlbovanie spolupráce s venezuelským ministerstvom obrany," povedal hovorca Rosoboronexportu Davydenko.



Dodal, že Venezuela, najväčší klient Ruska v Latinskej Amerike, už prijala "značné množstvo ruských zbraní a vojenskej technológie", vrátane stíhačiek Suchoj 30-MK2, vrtuľníkov typu Mil, tankov, obrnených vozidiel, diel, systémov protileteckej obrany a kalašnikovov.



"Toto krajine vo veľmi krátkom čase umožní dosiahnuť seriózny potenciál, spoľahlivo zaisťujúci národnú bezpečnosť a obrannú kapacitu," doplnil Davydenko.