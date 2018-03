Rusko označilo britského ministra za neprofesionálneho

Británia tvrdí, že za otravou Sergeja a Julije Skripaľovcov látkou novičok stojí ruský štát, čo však Moskva odmieta.

Moskva 21. marca (TASR) - Ruská vláda skritizovala v stredu britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona ako "neprofesionálneho a neokrôchaného", čím sa ďalej vystupňovala vzájomná slovná vojna, vyvolaná otrávením bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury.



Agentúra AP uviedla, že hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová sa takto vyjadrila po tom, ako Johnson podporil názor istého labouristického zákonodarcu, ktorý prirovnal konanie tohtoročných futbalových majstrovstiev sveta v Rusku k situácii z roku 1936, keď nemecký nacistický vodca Adolf Hitler zneužil olympijské hry na propagáciu svojho režimu.



Podľa Zacharovovej je Johnson "otrávený jedom nenávisti, neprofesionality a neokrôchanosti", pričom "je strach pomyslieť na to, že táto osoba zastupuje politické vedenie jadrovej veľmoci".



Hovorkyňa tiež na Facebooku uviedla, že Johnsonove výroky sú "neprijateľné a nehodné vrcholného európskeho diplomata". Dodala, že odrážajú snahy Londýna vykresľovať Rusko ako nepriateľa a používať tie najabsurdnejšie zdôvodnenia pre bojkot futbalových majstrovstiev, organizovaných v tejto krajine v júni a júli.



Johnson v stredu vyhlásil, že Rusko podniklo útok nervovoparalytickou látkou na britskej pôde preto, že Spojené kráľovstvo "znova a znova kritizovalo Rusko za prípady porušovania" ľudských práv a demokratických zásad. Británia tvrdí, že za otravou Sergeja a Julije Skripaľovcov látkou novičok stojí ruský štát, čo však Moskva odmieta.



Británia a Rusko si v reakcii na útok navzájom vyhostili po 23 diplomatov; Británia sa navyše snaží zhromaždiť po svojom boku spojencov, aby zaviedli proti Moskve nové opatrenia.



Skripaľ a jeho dcéra sú po útoku novičokom zo 4. marca stále v kritickom stave.



Moskva ohľadom prípadu Skripaľ obvinila Britániu z rusofóbie



Moskva obvinila Britániu z "rusofóbie" a "ostrovnej mentality" v súvislosti s eskalujúcou situáciou ohľadom prípadu otrávenia Skripaľovcov. Na stretnutí zahraničných diplomatov v Moskve to v stredu vyhlásil Vladimir Jermakov, šéf oddelenia ruského ministerstva zahraničných vecí pre odzbrojenie a kontrolu zbraní.



Británia podľa jeho slov nebola schopná zabrániť "teroristickému útoku" na svojom území alebo sama tento incident "zorganizovala". Jermakov dodal, že Británia "zatajuje skutočnosti" a mohla zničiť dôkazy. Podľa neho pri útoku na Skripaľovcov nebol použitý novičok, keďže v takom prípade by zasiahnuté osoby zomreli okamžite.



"Je stále viac a viac zrejmé, že útok v Salisbury je neslýchaným ilegálnym činom. Jedna vec je však istá - Rusko s tým nemá nič spoločné. Nemáme z toho žiadny osoh. Zmiernite trocha svoju rusofóbiu a ostrovnú mentalitu," vyhlásil Jermakov na stretnutí, na ktoré USA ani Británia podľa stanice Sky News nevyslali svojich veľvyslancov.