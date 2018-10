Rusko plánuje pri nórskom pobreží otestovať rakety

Podľa Stoltenberga sa takéto testy konajú pravidelne. Vyjadril presvedčenie, že budú realizované v rámci bezpečnosti.

Štokholm 29. októbra (TASR) - Ruské námorné sily plánujú tento týždeň v medzinárodných vodách pri nórskom pobreží testovať rakety, uviedli v pondelok predstavitelia Nórska a Severoatlantickej aliancie. Podľa agentúry DPA k tomu dochádza v čase, keď sa v Nórsku konajú najrozsiahlejšie vojenské manévre NATO od ukončenia studenej vojny.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že Aliancia bola o plánovaných raketových testoch informovaná minulý týždeň. Pre nórsku tlačovú agentúru NTB skonštatoval, že na severe, ako aj neďaleko Nórska, je prítomnosť Ruska značná.



"Veľké (ruské) jednotky uskutočňujú manévre a pravidelne sa zúčastňujú cvičení," dodal Stoltenberg v lietadle smerujúcom do Nórska, kde bude sledovať cvičenia NATO s názvom Trident Juncture 18.



Podľa Stoltenberga sa takéto testy konajú pravidelne. Vyjadril presvedčenie, že budú realizované v rámci bezpečnosti.



Letecká spoločnosť Avinor, ktorá prevádzkuje nórske letiská, a nórske ministerstvo obrany uviedli, že Rusko ich o svojej aktivite v medzinárodnom vzdušnom priestore informovalo v piatok.



Testy sa budú konať od štvrtka do soboty, západne od nórskych miest Kristiansund, Molde and Alesund.



Cvičenia NATO s názvom Trident Juncture 18 sa začali v Nórsku minulý týždeň. Zúčastňuje sa na nich približne 50.000 vojakov, 10.000 vozidiel, 65 lodí a 250 lietadiel z celkovo 31 krajín. Manévre sú zamerané na obranu akejkoľvek členskej krajiny NATO v prípade agresie. Na cvičení sa zúčastňuje aj slovenská armáda.