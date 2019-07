Na proteste v Moskve zadržali 1400 ľudí

Podľa oficiálnych údajov bolo na demonštrácii pred budovou moskovskej radnice zadržaných vyše 1400 osôb, teda približne tretina jej účastníkov.

Moskva 30. júla (TASR) - Ruské úrady odsúdili na niekoľkodňové tresty väzenia 61 demonštrantov, ktorých zadržali na sobotňajšom úradmi nepovolenom proteste proti vylúčeniu niektorých opozičných kandidátov z volieb do moskovskej mestskej dumy. Ďalším 160 osobám udelili pokuty, informovala v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na ruské médiá.



Na proteste zadržali aj opozičného politika Iľju Jašina, ktorý je jedným z vylúčených kandidátov do moskovskej dumy. V dvoch prípadoch ho odsúdili na celkom 20 dní väzenia.



"Dôvodom tejto perzekúcie je moja politická aktivita," povedal Jašin. "Som vytrvalým kritikom prezidenta Putina, (moskovského) primátora Sobjanina aj (vládnucej) strany Zjednotené Rusko," uviedol ďalej a dodal: "Som človek, ktorému chcú úrady zatvoriť ústa."



Išlo o vôbec najvyšší počet osôb zadržaných na proteste v Rusku za ostatné desaťročie, uviedla pre agentúru DPA nezávislá ruská organizácia OVD-Info, ktorá poskytuje právnu pomoc a rady osobám zadržaným na protivládnych pochodoch a zhromaždeniach.



Ruské štátne médiá informovali, že úrady už obvinili jedného z väznených demonštrantov, ktorý údajne na policajtov hodil odpadkový kôš. DPA v tejto súvislosti dodáva, že útok na verejného činiteľa sa v Rusku trestá odňatím slobody až do výšky piatich rokov.