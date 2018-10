Rusko pochybuje o dohode o jadrových zbraniach zo strany USA

Je to prvý raz, čo Rusko upozornilo na možné nedodržanie podmienok dohody zo strany USA.

Moskva 9. októbra (TASR) - Rusko v pondelok spochybnilo tvrdenie USA ohľadom splnenia požiadavky dohody o jadrových zbraniach z roku 2010. Správu priniesla agentúra AP.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí sa vyjadrilo, že nemôže potvrdiť posledné údaje z amerického ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorých Spojené štáty dodržiavajú podmienky novej dohody START o znížení počtu strategických zbraní z apríla 2010, ktorú v Prahe podpísali vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev a jeho americký náprotivok Barack Obama. Podľa nej môže každá z krajín disponovať maximálne 1550 jadrovými hlavicami a maximálne 800 raketami a bombardérmi.



Podľa ruského ministerstva USA upravili 56 balistických rakiet typu Trident II odpaľovaných z ponoriek a 41 bombardérov typu B-52H tak, aby namiesto jadrových hlavíc niesli konvenčné zbrane.



Američania však údajne Rusku stále neumožnili overiť si ich kroky potvrdzujúce plnenie dohody a nenahlásili ani štyri pozemné odpaľovacie zariadenia, ktoré zriadili na cvičné účely. Moskva vyhlásila americké porušenie dohody za neakceptovateľné a očakáva, že Washington príde s konštruktívnym riešením naliehavej situácie.



Je to prvý raz, čo Rusko upozornilo na možné nedodržanie podmienok dohody zo strany USA. Do platnosti vstúpila v roku 2011 a vypršať by mala v roku 2021 - ak sa krajiny nedohodnú na jej predĺžení. Zástupcovia oboch strán však zatiaľ v súvislosti s budúcnosťou dohody vysielajú zmiešané signály.



Pochybnosť zo strany Moskvy môže vystupňovať napätie medzi oboma krajinami. K zhoršeniu rusko-amerických vzťahov prispela kríza na Ukrajine, vojna v Sýrii, údajné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a do postupov svetových antidopingových organizácii.



V oblasti kontroly zbraní sú obe krajiny na vojnovej nohe aj ohľadom dohody o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) z roku 1987. USA obviňujú Rusko z nasadenia nového typu rakety, čo nie je v súlade s dohodou. Tá zakazuje všetky jadrové a konvenčné rakety stredného doletu odpaľované z pevniny alebo z mora. Rusko obvinenia odmietlo.