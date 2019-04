Rusko pochybuje o Trumpovej snahe o jadrové odzbrojenie

Bývalý vodca Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov uviedol pre agentúru Interfax, že by bolo veľmi dobré, ak by sa podarilo zrealizovať Trumpovu myšlienku.

Moskva 28. apríla (TASR) - Rusko sa pozerá na nové úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o jadrové odzbrojenie so skepticizmom, uviedol v sobotu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra DPA.



Dmitrij Peskov povedal agentúre Interfax, že Trumpov úmysel treba oceniť, ale nemal by sa brať vážne.



Peskov uviedol, že by bolo ideálne zbaviť svet jadrových zbraní, ale zároveň pripomenul, že tieto zbrane slúžia aj ako odstrašujúci prostriedok.



Trump sa nedávno vyjadril za zníženie vysokých výdavkov USA, Ruska a Číny na atómové zbrane.



Denník Washington Post vo štvrtok informoval, že Trumpova administratíva sa chystá presadzovať dohodu o kontrole zbraní s dvoma globálnymi superveľmocami.



Cieľom by bolo obmedziť ruské jadrové zbrane a presvedčiť Čínu, aby s takouto dohodou súhlasila.



