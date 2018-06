Rusko pohrozilo vystúpením z organizácie pre dohľad nad chemickými zbr

Lavrov odsúdil to, že si členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní odhlasovali nový mandát, v súlade s ktorým bude môcť táto organizácia označiť priameho pôvodcu chemického útoku.



Moskva 29. júna (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok varoval, že Rusko by mohlo vystúpiť z globálnej organizácie pre dohľad nad chemickými zbraňami po tom, ako došlo k rozšíreniu jej právomocí tak, aby mohla určovať pôvodcov nezákonných chemických útokov. Šéf ruskej diplomacie to povedal v rozhovore pre britskú televíziu Channel 4 News.



Lavrov odsúdil to, že si členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) odhlasovali v stredu nový mandát, v súlade s ktorým bude môcť táto organizácia označiť priameho pôvodcu chemického útoku, píše v piatok agentúra AP.



Rusko a ďalších 23 krajín v stredu hlasovalo proti rozšíreniu právomocí OPCW. Na prijatie zmieneného mandátu bol potrebný súhlas dvoch tretín prítomných zástupcov.



"Pokiaľ sa toto nenapraví, domnievam sa, že dni OPCW budú spočítané, minimálne ako globálnej organizácie," pohrozil Lavrov.



Zástupcovia členských štátov OPCW podporili veľkou väčšinou príslušný návrh, ktorý predložila Británia, pripisujúca Rusku zodpovednosť za marcový incident v anglickom meste Salisbury. Tamojšia otrava bývalého dvojitého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije vyvolala politický spor, ktorý viedol k vzájomnému vyhosťovaniu diplomatov.



Dvojdňové mimoriadne zasadnutie OPCW v Haagu bolo na tento týždeň zvolané na žiadosť západných štátov po najnovších hláseniach o údajných chemických útokoch v Sýrii.