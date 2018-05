Polícia prepustila ruského opozičného vodcu Alexeja Navaľného

Ruský opozičný vodca vyzval svojich stúpencov po celej krajine, aby v sobotu vyšli do ulíc protestovať voči Putinovi, ktorého majú v pondelok inaugurovať.

Moskva 6. mája (TASR) - Ruská polícia prepustila v nedeľu opozičného vodcu Alexeja Navaľného po tom, ako ho zadržala počas sobotňajšieho protestu voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Polícia ho prepustila krátko po polnoci. Navaľnyj o tom informoval sám na sociálnej sieti Twitter s tým, že ho obvinili z organizovania nepovolenej verejnej akcie a z kladenia odporu polícii.



Moskovský súd sa bude prípadom zaoberať 11. mája, uviedol právnik Navaľného protikorupčnej nadácie pre agentúru Interfax.



Ruský opozičný vodca vyzval svojich stúpencov po celej krajine, aby v sobotu vyšli do ulíc protestovať voči Putinovi, ktorého majú v pondelok inaugurovať na ďalšie šesťročné funkčné obdobie na poste prezidenta.



Dobrovoľnícka organizácia OVD-Info, ktorá v Rusku monitoruje policajné zásahy a represie, informovala, že polícia počas sobotných protestov v rôznych mestách zadržala približne 1600 ľudí. Len v Moskve zadržala viac ako 700 ľudí. V hlavnom meste bili protestujúcich muži v kozáckych uniformách.



Podľa ruskej polície došlo v Moskve len k 300 zatknutiam a v Petrohrade zadržali 200 osôb.



Agentúra DPA uviedla, že preplnené policajné stanice boli v noci scénami chaosu a niektorí zadržaní informovali na sociálnych sieťach, že nemajú kde spať. Hovorili, že v dôsledku nevyberavého zákroku polície sa dostali do rúk úradov aj deti. Polícia uviedla, že všetkých maloletých prepustila do večera a odovzdala ich rodičom.



Internetová televízia Dožď informovala, že za mrežami strávil istý čas v noci aj muž so skroteným medvedíkom čistotným.