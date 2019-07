Polícia zatkla v Moskve viac ako 300 demonštrantov

Ruské bezpečnostné zložky zadržali niektorých kandidátov ešte do začiatku protestu.

Moskva 27. júla (TASR) - Ruská polícia zadržala v sobotu najmenej 317 demonštrantov, ktorí sa chceli zúčastniť úradmi nepovoleného protestu proti vylúčeniu niektorých opozičných kandidátov z volieb do moskovskej mestskej dumy. S odvolaním sa na organizáciu OVD-Info, ktorá poskytuje právnu pomoc a rady osobám zadržaným na protivládnych pochodoch a zhromaždeniach, o tom informovali agentúra AFP a spravodajský portál Meduza.



Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili pred budovou moskovskej radnice, kde chceli požadovať zaregistrovanie opozičných kandidátov, ktorým by kvôli údajným "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch nemala byť povolená účasť vo voľbách.



Ruské bezpečnostné zložky zadržali niektorých kandidátov ešte do začiatku protestu. Medzi zadržanými sa momentálne nachádzajú opozičný politik Iľja Jašin, líder Strany zmien Dmitrij Gudkov, nezávislá kandidátka Ľubov Soboľová, Julija Gaľaminová a hlava Fondu boja s korupciou (FBK) Ivan Ždanov.