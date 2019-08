Rusko pomôže Číne v pátraní po aktéroch protestov v Moskve a Hongkongu

Protesty v Moskve sa konajú od polovice júla, sprevádza ich zatýkanie účastníkov i policajné násilie.

Moskva 12. augusta (TASR) - Ruské vedenie ponúkne Číne, aby si ich príslušné služby vymenili informácie o krajinách, ktoré sú podľa Moskvy a Pekingu zapojené do organizovania prebiehajúcich protestov v ruskej metropole a Hongkongu.



Podľa denníka Vedomosti a pondelkovej správy na spravodajskom serveri Novaja gazeta to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Podľa nej ruský rezort diplomacie sa veľmi vážne zaoberá faktom, že čínske úrady predtým obvinili spravodajské služby Spojených štátov a ďalších západných krajín z organizovania protestov v Hongkongu. Dodala, že cieľom tohto zasahovania do vnútorných záležitostí Číny a Ruska je deštruktívne ovplyvniť rozvoj týchto dvoch krajín.



V súvislosti s masovými zhromaždeniami, ktoré sa od polovice júla konajú v Moskve na protest proti nezaregistrovaniu nezávislých kandidátov do volieb do Moskovskej mestskej dumy, si ruské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo zástupcu veľvyslanectva USA.



Veľvyslanectvo USA totiž na svojej stránke zverejnilo tweet s trasou pochodu, ktorý sa v Moskve konal 3. augusta. Ruské ministerstvo to však označilo za výzvu na účasť na úradmi nepovolenej akcii a za zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska.



V príspevku na Twitteri sa pritom len odporúčalo "vyhnúť sa trase protestného zhromaždenia".



Podobné výčitky adresovalo ruské ministerstvo aj nemeckej rozhlasovej stanici Deutsche Welle.



Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, bol už desiaty víkend dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy". Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.