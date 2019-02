Rusko pomôže Tadžikistanu pri modernizácii armády a posilnení hraníc

Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova je Tadžikistan priamo vystavený hrozbám terorizmu a pašovania drog z Afganistanu, svojho vojnou zmietaného suseda, uvádza tlačová agentúra DPA.

Dušanbe 5. februára (TASR) - Rusko pomôže Tadžikistanu pri modernizácii jeho ozbrojených síl a posilnení štátnych hraníc vo svetle hrozieb prichádzajúcich z územia Afganistanu. Vyhlásil to v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po rokovaní so svojím tadžickým náprotivkom Sirodžiddinom Muhriddinom.



"Začali sme už pracovať na poskytnutí pomoci našim tadžickým priateľom pri znovuvyzbrojovaní ich ozbrojených síl, posilňovaní štátnych hraníc, a to aj pre pretrvávajúce hrozby, ktoré stále prichádzajú z afganského územia," uviedol šéf ruskej diplomacie, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.



Podľa Lavrova je Tadžikistan priamo vystavený hrozbám terorizmu a pašovania drog z Afganistanu, svojho vojnou zmietaného suseda, dopĺňa tlačová agentúra DPA. "Úzko spolupracujeme na zaistení bezpečnosti našich krajín," vyhlásil Lavrov v tadžickej metropole Dušanbe, kde sa stretol aj s ďalšími miestnymi lídrami.



Lavrov poukázal na úlohu, ktorú zohráva 201. ruská vojenská základňa v Tadžikistane. "Ide o dôležitý faktor pre tadžickú bezpečnosť, ako aj pre bežné výzvy, ktoré musí riešiť Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB)," zdôraznil.



"Vyslovili sme viacero zaujímavých myšlienok týkajúcich sa rozvoja spolupráce v strednej Ázii pri riešení zostávajúcich problémov čo najúčinnejším spôsobom a pri podpore vyváženého rozvoja všetkých krajín daného regiónu. Rusko je pripravené prispieť do týchto procesov, využijúc naše historické vzťahy, spoločné hospodárske zázemie a spoločný záujem o zachovanie bezpečnosti tohto regiónu, kde žijú naši spojenci a priatelia," poznamenal Lavrov.