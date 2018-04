Ruskí poslanci navrhli zákon o odvetných sankciách voči USA

V prípade, že by bol zákon prijatý, umožní vláde zaviesť na odporúčanie prezidenta Vladimira Putina rôzne reštriktívne opatrenia voči americkému tovaru a občanom Spojených štátov.

Moskva 13. apríla (TASR) - Ruskí poslanci predložili návrh zákona o odvetných sankciách voči USA a ostatným krajinám, ktoré na Moskvu uvalili nové sankcie. Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov v reakcii na to v piatok uviedol, že Kremeľ potrebuje čas na preštudovanie tohto návrhu, a ubezpečil, že nijaké prijaté opatrenia by nemali uškodiť ruským záujmom.



"Doposiaľ sme sa s podstatou návrhu zákona o antisankciách neoboznámili, potrebujeme na to ešte čas. S určitosťou však možno povedať, že akékoľvek opatrenia, ktoré budú prijaté, neuškodia ruským národným záujmom," povedal podľa agentúry TASS Peskov.



V prípade, že by bol zákon prijatý, umožní vláde zaviesť na odporúčanie prezidenta Vladimira Putina rôzne reštriktívne opatrenia voči americkému tovaru a občanom Spojených štátov, uviedol prvý podpredseda dolnej komory parlamentu Alexandr Žukov. Týka sa to podľa jeho slov aj ďalších štátov, ktoré sa k sankciám proti Rusku pridali.



Obmedzenia by sa mohli týkať amerických technologických zariadení, liekov či softvéru, spresnil podpredseda Štátnej dumy Ivan Meľnikov.



Podľa agentúry AP návrh zákona obsahuje aj opatrenie, na základe ktorého by mal byť obmedzený aj export titánu, dôležitého pre amerického výrobcu lietadiel Boeing.



Podľa poslanca Vladimira Žirinovského návrh zákona obsahuje tiež zoznam Američanov, ktorým by mohol byť zamedzený vstup do Ruska.



O predložení návrhu zákona informoval predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin s tým, že debata o tomto návrhu by v parlamente mala začať 16. apríla.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa 6. apríla oznámila, že uvalila sankcie na siedmich ruských oligarchov a 17 predstaviteľov ruskej vlády, a to za "škodlivú činnosť" Ruska po celom svete. Terčom sankcií sa stalo aj 12 spoločnosti vlastnených oligarchami, spolu so štátnou firmou na predaj zbraní a s pobočkou banky.