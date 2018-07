Rusko požaduje dôkazy o údajnom zasahovaní do amerických volieb

Donald Trump v utorok v Bielom dome zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Moskva 18. júla (TASR) - Rusko požaduje, aby Spojené štáty predložili dôkazy týkajúce sa údajného zasahovania Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Novinárom to v stredu povedal ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov, ktorého citovala agentúra TASS.



"Čo sa týka zasahovania, parafrázujem čínske príslovie: Zo sto myší nevznikne jeden tiger. Bez ohľadu na to, koľko obvinení padne, kľúčovou požiadavkou je poskytnutie dôkazov," prízvukoval ruský diplomat. Tvrdenia Washingtonu o údajnom zasahovaní Moskvy do prezidentských volieb v USA sú "čírym nezmyslom", dodal Antonov.



"Spojené štáty chcú najskôr vysloviť verdikt a až potom viesť konverzáciu. Navyše, naši britskí kolegovia použili pri obvineniach Ruska výraz 'vysoko pravdepodobné', ale teraz niektorí hovoria len, že Rusko zasiahlo do amerických vnútorných záležitostí. Prezident Putin to jasne vysvetlil na tlačovej konferencii v Helsinkách," zakončil veľvyslanec.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ako aj výbory pre činnosť tajných služieb v americkom Senáte i Snemovni reprezentantov vyšetrujú údajné zasahovanie Ruska do volieb, ktoré malo pomôcť Donaldovi Trumpovi do Bieleho domu. Vyšetrovanie vedie špeciálny prokurátor Robert Mueller.



Trump, ako aj Kremeľ tieto obvinenia odmietajú. Americké úrady v piatok obvinili v neprítomnosti 12 ruských tajných agentov, ktorí sa mali podieľať na tomto procese.



Trump v utorok v Bielom dome zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Vyjadril sa tak po vlne kritiky, ktorá nasledovala po jeho pondelkovom rokovaní s Putinom. Americký prezident totiž na spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb.



Trump však v utorok povedal, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.