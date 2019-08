Požiar a výbuchy v muničnom sklade v Rusku si vyžiadali 12 zranených

V obciach nachádzajúcich sa v okruhu 20 kilometrov od miesta mimoriadnej udalosti bola nariadená evakuácia. V celom okrese platí stav núdze.

Moskva 6. augusta (TASR) - Detonácie zásob výbušnín vo vojenskom muničnom sklade pri dedine Kamenka v okrese Ačinsk v Krasnojarskom kraji na ruskej Sibíri už ustali. Hrozba výbuchu jednotlivých kusov munície však naďalej pretrváva, informoval v utorok námestník ministra obrany Dmitrij Bulgakov. Dodal, že predbežne sa za príčinu požiaru považuje zlyhanie ľudského faktora.



Ako uviedla agentúra Interfax, požiar v sklade so zásobami výbušniny používanej pri výrobe delostreleckej munície vypukol v pondelok okolo poludnia SELČ na území jedného zo skladov vojenskej jednotky v okrese Ačinsk na západe Krasnojarského kraja. Požiar spôsobil výbuchy, ktoré trvali niekoľko hodín.



V obciach nachádzajúcich sa v okruhu 20 kilometrov od miesta mimoriadnej udalosti bola nariadená evakuácia. V celom okrese platí stav núdze. Vzdušný priestor nad daným územím bol uzavretý. Zastavená bola aj vlaková doprava po neďalekej vetve Transsibírskej železnice. Uzavretá bola i rýchlostná cesta medzi mestami Ačinsk a Užur.



Zranených bolo 12 ľudí, ich životy podľa Interfaxu nie sú ohrozené. Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že jedna osoba je nezvestná. Správu o smrti jedného človeka však ministertstvo obrany nepotvrdilo, uviedla agentúra TASS.



Podľa zdroja z ministerstva obrany horieť začalo v dvoch úložiskách, kde sa nachádzalo približne 25.000 kusov munície. Tlaková vlna povybíjala sklené výplne v oknách na domoch v okolí i na vozidlách. Zdroj uviedol, že úlomky črepín vybuchujúcich granátov dopadali až do vzdialenosti 15 kilometrov od dejiska požiaru. Oheň zničil hasiace zariadenie umiestnené na území vojenského objektu, ktorý je uzavretý a strážený.



Krasnojarský kraj je jedným zo sibírskych regiónov, kde vyčíňajú mohutné lesné požiare, ktoré spôsobili veľké znečistenie ovzdušia v osídlených oblastiach. Po vlne kritiky za nečinnosť vedenie krajiny nariadilo, aby sa do požiarmi zasiahnutých oblastí vyslali ako posily aj príslušníci ruskej armády, ktorí pomáhajú hasičom a záchranárov z ministerstva pre mimoriadne situácie.



Ako napísal spravodajský server Novaja gazeta, kým ministerstvo obrany následne informovalo, že v Krasnojarskom kraji a Irkutskej oblasti boli v priebehu štyroch dní uhasené lesné požiare na ploche s rozlohou vyše 700.000 hektárov, štátny úrad na ochranu lesov (Avialesoochrana) uviedol, že za pomoci 87 hasičských lietadiel sa za štyri dni spoločným úsilím všetkých zapojených subjektov podarilo uhasiť plamene vyčíňajúce na území s rozlohou 20.700 hektárov.