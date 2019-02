Rusko predĺžilo vyšetrovanie Američana obviňovaného zo špionáže

Whelana, ktorý má americké, britské, kanadské a írske pasy, zatkli v moskovskom hoteli 28. decembra.

Moskva 22. februára (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) predĺžila o tri mesiace vyšetrovanie bývalého príslušníka námornej pechoty USA Paula Whelana, ktorý je vo väzbe pre podozrenie zo špionáže. Informovala o tom v piatok agentúra Interfax s odvolaním sa na Whelanovho právnika.



Whelana, ktorý má americké, britské, kanadské a írske pasy, zatkli v moskovskom hoteli 28. decembra. Obvinenia popiera. Moskovský súd pôvodne nariadil, že má byť vo väzbe do 28. februára, pripomína agentúra Reuters.



"Vyšetrovanie predĺžili do 28. mája," uviedol Whelanov právnik.



Whelana (48) zadržali príslušníci FSB údajne priamo pri špionážnej misii. Ak ho v Rusku uznajú za vinného, hrozí mu 10-20 rokov väzenia.



Príbuzní uviedli, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Rodina sa so žiadosťou o pomoc obrátila na americký Kongres, ministerstvo zahraničných vecí USA i veľvyslanectvo USA v Rusku.



Viacerí americkí experti na bezpečnostnú problematiku vyjadrili pochybnosti nad tvrdeniami, že Whelan je špiónom.