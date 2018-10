TRAGICKÝ NÁVRAT DOMOV: V Rusku sa zrazil mikrobus s nákladiakom

Väčšinu posádky mikrobusu tvorili ženy vracajúce sa z práce.

Moskva 11. októbra (TASR) - Dvanásť ľudí zahynulo pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo vo štvrtok v ruskej Čuvašskej republike, kde sa mikrobus zrazil s nákladným autom. Väčšinu posádky mikrobusu tvorili ženy vracajúce sa z práce. Informovala o tom agentúra TASS.



Podľa miestnych úradov ďalších desať osôb z posádky mikrobusu bolo s rôznymi zraneniami prevezených do nemocníc.



"Nákladné vozidlo prešlo do protismeru, kde sa zrazilo s mikrobusom značky Fiat," uviedol predstaviteľ tlačového odboru ruského ministerstva vnútra, pričom dodal, že všetky obete nehody sedeli v mikrobuse, ktorý z mesta Kanaš v Čuvašsku viezol väčšinou robotníčky do ruskej metropoly Moskva.