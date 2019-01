Rusko pripúšťa možnosť výmeny ukrajinských námorníkov

Podľa ruského denníka Izvestija mnohé závisí od ukrajinskej strany, do akej miery bude Kyjev pripravený súhlasiť s konkrétnou dohodou.

Moskva 11. januára (TASR) - Vysoko postavený diplomatický zdroj v Rusku pripustil, že ukrajinských námorníkov zadržaných Ruskom v novembri po incidente v Kerčskom prielive by mohli vymeniť za ruských občanov zadržiavaných na Ukrajine. Výmena by sa mohla uskutočniť tento rok, napísal v piatok ruský denník Izvestija.



Podľa zdroja "mnohé závisí od ukrajinskej strany, do akej miery bude Kyjev pripravený súhlasiť s konkrétnou dohodou". Zdroj spresnil, že momentálne takáto výmena nie je možná, lebo "oni nie sú vojnoví zajatci, ako sa ich Kyjev snaží vykresľovať".



Ďalej informoval, že je "nutné počkať na rozhodnutie (ruského) súdu a potom sa môžeme dohadovať o výmene". "V ukrajinských väzniciach je dosť Rusov, ktorých treba odtiaľ dostať," vyhlásil zdroj. Dodal, že tento posun v kauze "sotva" nastane do volieb na Ukrajine, pretože ukrajinský prezident Petro Porošenko "by to hneď začal označovať za svoje víťazstvo".



Rusko zadržalo tri ukrajinské vojenské lode a ich posádky ešte 25. novembra 2018. Moskva tvrdí, že ukrajinské plavidlá protiprávne prenikli do ruských teritoriálnych vôd. Skupina 21 ukrajinských vojakov je momentálne na základe rozhodnutia súdov v krymských mestách Simferopol a Kerč v moskovskej väznici Lefortovo. Traja ukrajinskí námorníci, ktorí boli pri incditente zranení, sú hospitalizovaní v nemocničnom bloku vyšetrovacej väznice Matrosskaja Tišina v Moskve.