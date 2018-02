Putin a Kurz vyzdvihli dobré bilaterálne vzťahy Ruska a Rakúska

Objem obchodu Ruska a Rakúska v minulom roku stúpol o 40 percent.

Moskva 28. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihol na stredajšom stretnutí s novým rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom v Moskve dlhoročné dobré vzťahy medzi oboma krajinami.



"Ukazuje sa to aj v jednej veľmi dôležitej oblasti - hospodárstve," povedal Putin. Objem obchodu Ruska a Rakúska v minulom roku stúpol o 40 percent, uviedol podľa oznámenia Kremľa.



Dobré bilaterálne vzťahy vyzdvihol v úvode rozhovorov aj Kurz. Avizoval tiež, že s chce Putinom hovoriť o dvojstranných otázkach, no tiež o vzťahu Ruska k Európskej únii a medzinárodných témach, informovala tlačová agentúra DPA.



Pracovná návšteva Kurza v ruskej metropole je jeho prvou zahraničnou cestou mimo EÚ, odkedy v decembri nastúpil na post spolkového kancelára.



Kurz pred rokovaním s Putinom rakúskym novinárom povedal, že Viedeň je pripravená na účasť v prípadnej misii OSN na východnej Ukrajine. "Môže sa stať, že Rakúsku pripadne mimoriadna zodpovednosť, ak k tejto misii dôjde," citovala ho agentúra APA. "Neutrálne štáty ako Rakúsko majú mimoriadnu dôveryhodnosť u oboch strán."



V Moskve má rakúsky líder na programe aj stretnutia so šéfmi rezortov hospodárskeho rozvoja a energetiky i šéfom spoločnosti Gazprom. Okrem toho je na rakúskom veľvyslanectve plánovaná schôdzka so zástupcami Sacharovovho centra, ľudskoprávnej organizácie Memorial, nezávislého inštitútu pre prieskum verejnej mienky Levada a organizácie Golos, zameranej na monitorovanie volieb. Posledné tri z týchto organizácií sú vzhľadom na aspoň čiastočné financovanie zo zahraničia evidované v Rusku ako "zahraniční agenti".