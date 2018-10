Putin a Sísí podpísali v Soči dohodu o strategickom partnerstve

Dohoda je zavŕšením trojdňovej návštevy egyptskej hlavy štátu v Rusku.

Soči 17. októbra (TASR) - Zmluvu o strategickej spolupráci podpísali v stredu v stredomorskom letovisku Soči ruský prezident Vladimir Putin a jeho egyptský kolega Abdal Fattáh Sísí. Dohoda má posilniť obchodné i iné vzťahy medzi oboma krajinami, píše agentúra AP.



Dohoda je zavŕšením trojdňovej návštevy egyptskej hlavy štátu v Rusku. Sísí počas stredajších rokovaní Putina vyzval, aby došlo k obnoveniu priameho leteckého spojenia do egyptských letovísk. Moskva lety pozastavila v roku 2015 po tom, ako príslušníci teroristickej organizácie Islamský štát (IS) odpálili bombu v ruskom lietadle nad Sinajským polostrovom krátko po štarte z tamojšieho letoviska Šarm aš-Šajch. Lietadlo sa zrútilo a na jeho palube zomrelo 224 ľudí.



V apríli síce došlo k obnoveniu priamych letov medzi Moskvou a Káhirou, rozhovory o leteckom spojení do tamojších letovísk na pobreží Červeného mora však stagnujú.



Putin po rokovaniach potvrdil, že o tejto téme hovorili, a egyptské úrady podľa neho "urobili nevyhnutné, aby zdokonalili letovú bezpečnosť". "V najbližšom čase sa pokúsme obnoviť charterové lety na týchto linkách," povedal šéf Kremľa.



Podľa vyjadrenia Sísího podpísaný dokument o strategickom partnerstve by mal "otvoriť novú kapitolu v dejinách našej spolupráce".



Politici hovorili taktiež o obchode so zbraňami a vojenských vzťahoch. Putin pripomenul cvičenie ruských a egyptských výsadkárov v Egypte. Dotkli sa aj spoločných investičných projektov.



Sísí navštívil od svojho nástupu do úradu v roku 2014 Rusko štvrtýkrát. Putin bol v Egypte v rokoch 2015 a 2017. Ako doplnila AP, prezidenti si vytvorili blízky osobný vzťah a pracujú na rozvíjaní bilaterálnych vzťahov, ktoré sa v uplynulých rokoch viditeľne posilnili.