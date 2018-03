Putin chce konštruktívne vzťahy s inými krajinami

Za Putinom (76,67 percenta) skončil podľa konečných výsledkov prezidentských volieb Pavel Grudinin (11,78 percenta) a tretiu priečku obsadil Vladimir Žirinovskij (5,66 percenta).

Moskva 19. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vyhlásil, že jeho krajina sa bude snažiť o konštruktívne vzťahy s inými krajinami a nezapojí sa do pretekov v zbrojení.



Putin, ktorý vyhral nedeľné voľby hlavy štátu so ziskom takmer 77 percent hlasov, vyhlásil, že počas ďalšieho šesťročného funkčného obdobia sa zameria na zvýšenie životnej úrovne, na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a školstva a bude sa zaoberať aj inými domácimi záležitosťami.



Na stretnutí so svojimi protikandidátmi v Kremli uviedol, že "nie je žiadny zámer urýchľovať nejaký druh pretekov v zbrojení, a práve naopak - bude rozvíjať konštruktívne vzťahy so všetkými krajinami sveta". Rusko podľa neho dokonca zníži v tomto a budúcom roku svoje výdavky na obranu.



Putin podľa agentúry AP poznamenal, že "nie všetko" závisí od Ruska, ale dodal, že "sa vynasnaží zo všetkých síl vyriešiť všetky spory s partnermi s využitím politických a diplomatických prostriedkov" pri zachovaní národných záujmov Ruska.



Za Putinom (76,67 percenta) skončil podľa konečných výsledkov prezidentských volieb Pavel Grudinin (11,78 percenta) a tretiu priečku obsadil Vladimir Žirinovskij (5,66 percenta). Xenija Sobčaková skončila na štvrtom mieste so ziskom 1,68 percenta hlasov.