Putin dekrétom otvoril zakázané mesto Šichany, kde sa vyrábal novičok

Moskva 19. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o otvorení uzavretého mesta Šichany, kde bola vyvinutá bojová látka novičok. Informoval o tom denník The Daily Telegraph s odvolaním sa na miestne úrady.



"Prezident Putin v utorok podpísal prezidentský dekrét, ktorým sa ruší štatút uzavretého administratívno-územného útvaru pre naše mesto," vyhlásila v stredu hovorkyňa miestnej samosprávy Julija Eršová.



"Naša továreň, pobočka Štátneho vedeckého výskumného ústavu organickej chémie a technológií, je stále v prevádzke, ale nevieme, čo sa stane, keď Šichany otvoria," dodala hovorkyňa.



Bývalý Sovietsky zväz vytvoril sieť pre verejnosť uzavretých miest, kde sa nachádzali tajné vojenské zariadenia a výskumné inštitúcie, pričom vstup do týchto miest bol prísne obmedzený.



Putinov dekrét, zverejnený na webových stránkach ruskej vlády, dáva magistrátu šesť mesiacov na prípravu zmeny štatútu mesta Šichany, ktoré má 5500 obyvateľov.



Predmetné vyhlásenie však neobsahuje zmienku o tom, že zmena štatútu mesta súvisí s aférou novičok, ktorá v uplynulých mesiacoch otriasla rusko-britskými vzťahmi. Kremeľ popiera, že novičok je skladovaný na tomto mieste; podľa ruských činiteľov sa v Saratovskej oblasti na juhu krajiny nachádza ďalšia "prevádzka".



Ruskí vedci pre domáce i medzinárodné médiá uviedli, že novičok sa v bývalom ZSSR, konkrétne v uzavretom meste Šichany, vyvíjal od 70. rokov.



Británia tvrdí, že táto nervovoparalytická látka bola použitá pri marcovom pokuse o vraždu bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury. Ďalší dva Briti sa otrávili novičkom v júni, pričom Dawn Sturgessová otrave podľahla, kým jej partner Charlie Rowley je v kritickom stave.



Moskva akúkoľvek zodpovednosť za tieto útoky odmieta. Britské úrady vo štvrtok oznámili, že identifikovali páchateľov útoku na Skripaľovcov a sú presvedčené o tom, že do tohto prípadu je zapletených niekoľko Rusov.