Putin nezvažuje tretie po sebe nasledujúce obdobie v úrade prezidenta

Putin zložil v pondelok prezidentský sľub a ujal sa svojho štvrtého funkčného obdobia na čele Ruskej federácie.

Soči 11. mája (TASR) - Návrh na umožnenie tej istej osobe viesť krajinu tri po sebe nasledujúce prezidentské obdobia nie je v agende ruského prezidenta Vladimira Putina. Pre médiá to v piatok vyhlásil jeho hovorca Dmitrij Peskov, ktorý tak reagoval na návrh čečenských úradov povoliť šéfovi Kremľa tri nepretržité mandáty.



Putin na otázku možného predĺženia svojho funkčného obdobia predtým uviedol: "Už včera som vám povedal, že som nikdy nezmenil ústavu, a už vôbec nie pre svoje vlastné záujmy. Takéto plány nemám ani dnes."



Čečenský parlament vo štvrtok jednohlasne schválil návrh legislatívy na predĺženie funkčného obdobia hlavy štátu na tri po sebe nasledujúce mandáty. Podľa ruskej ústavy totiž tá istá osoba nemôže zastávať prezidentský úrad viac než dve na seba nadväzujúce obdobia, pripomína agentúra TASS.



Putin zložil v pondelok prezidentský sľub a ujal sa svojho štvrtého funkčného obdobia na čele Ruskej federácie. Putin získal ďalší šesťročný mandát v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v marci. So ziskom vyše 77 percent hlasov sa stal ich jednoznačným víťazom, pričom bol všeobecne považovaný za favorita.



Jeho prvé dva prezidentské mandáty trvali každý štyri roky. Z prezidentskej funkcie odstúpil v roku 2008 vzhľadom na obmedzenie počtu volebných období na dve, stal sa však premiérom. Do prezidentského kresla sa vrátil v roku 2012.



Funkčné obdobie ruskej hlavy štátu bolo predĺžené po úprave ústavy na šesť rokov. Putinov prvý šesťročný mandát sa začal v roku 2012, zatiaľ čo druhý sa skončí 7. mája 2024.



Ruský premiér Dmitrij Medvedev ešte nepredložil staronovému prezidentovi návrhy na štruktúru federálnych orgánov výkonnej moci. Svojho úradu sa ujal v utorok po tom, ako jeho kandidatúru predloženú Putinom schválila Štátna duma. Medvedev musí predložiť i návrhy na svojich námestníkov a kandidátov na federálnych ministrov.