Putin predĺžil protisankcie do konca roka 2019

Moskva 12. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o predĺžení ruských protisankcií, ktoré budú platiť do konca budúceho roka. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS.



"Od 1. januára do 31. decembra 2019 sa rozširujú osobitné ekonomické opatrenia stanovené dekrétom ruského prezidenta zo 6. augusta 2014," uvádza sa v príslušnom legislatívnom dokumente.



Vláda bola poverená presadením zmienených opatrení, ako aj "návrhmi na zmenu doby platnosti osobitných ekonomických opatrení, ak to bude nutné".



Európska únia a viacero ďalších krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Japonska, Švajčiarska, Nového Zélandu, Islandu a iných, začali v marci 2014 uvaľovať sankcie proti Rusku pre situáciu na Ukrajine.



Ruský prezident v auguste 2014 podpísal dekrét "o uvalení osobitných ekonomických opatrení, zaisťujúcich bezpečnosť pre Ruskú federáciu", uvádza TASS. Vláda uvalila reštrikcie na dovoz určitých druhov tovaru z USA, EÚ, Nórska, Austrálie a Kanady. Neskôr bol tento zoznam rozšírený a zoznam tovaru upravený.