Putin zagratuloval vojenskej rozviedke GRU k storočnici

Britské tajné služby v septembri zverejnili zábery dvojice agentov GRU obvinených z otrávenia bývalého pracovníka GRU a dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury.

Moskva 2. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zagratuloval v piatok vojenskej rozviedke GRU k 100. výročiu jej založenia. Šéf Kremľa zároveň pochválil činnosť tejto tajnej služby, ktorú nedávno obvinili z násilia a zasahovania do vnútorných záležitostí západných krajín, informovala tlačová agentúra AP.



"Som si istý vašou profesionalitou, odvahou a odhodlaním," vyhlásil Putin v prejave k členom GRU. Podľa vlastných slov vysoko oceňuje tajné informácie a analýzy, ktoré GRU poskytuje. Vyzdvihol tiež činnosť GRU v Sýrii s tým, že rozviedka významne prispela k úspechu ruských operácií v tejto blízkovýchodnej krajine.



Spojené štáty a ich spojenci obviňujú GRU z účasti na marcovom útoku nervovoparalytickou látkou na ruského exšpióna v Británii, hackerských útokov na americkú predvolebnú prezidentskú kampaň v roku 2016, ako aj z hatenia protidopingového úsilia. Moskva obvinenia odmieta a obviňuje Západ z poškvrňovania svojho mena.



Putin sa o obvineniach voči GRU nezmienil, spomenul však zväčšujúce sa globálne napätie. "Potenciál na konflikt vo svete narastá. Sme svedkami provokácií a nehanebných klamstiev, ako aj pokusov narušiť strategickú rovnosť," povedal.



Britské tajné služby v septembri zverejnili zábery dvojice agentov GRU obvinených z otrávenia bývalého pracovníka GRU a dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury. Investigatívna skupina Bellingcat a ruská webová stránka The Insider rýchlo odhalili skutočné mená týchto agentov.



Holandské úrady tiež nedávno identifikovali štyroch údajných agentov GRU, ktorí sa hackerským spôsobom pokúsili nabúrať do systémov Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).



Zatiaľ čo sa vznik GRU datuje do roku 1918, keď bola táto rozviedka krátko po boľševickej revolúcii vytvorená, Putin spomenul tiež jej predchodcov v cárskom Rusku. Zdôraznil, že niektorí cárski vojenskí činitelia pomáhali boľševikom po revolúcii v roku 1917 organizovať vojenské tajné služby.



"Uvedomili si, že niet väčšej hanby, než zradiť domovinu a svojich druhov. Vo vtedajších zmätočných a revolučných časoch pomohli zachovať kontinuitu tradície tajných služieb," tvrdí Putin.



"Dôstojníci vojenskej rozviedky preukázali rovnakú lojálnosť k svojim úlohám aj začiatkom 90. rokov po rozpade Sovietskeho zväzu a pomohli tak zachovať potenciál GRU," zakončil prezident.