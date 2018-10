Renomovaný režisér Kirill Serebrennikov zostáva v domácom väzení

Rozhodlo sa o tom v stredu na jeho prvom neverejnom súdnom vypočutí v Moskve, po ktorom by mal vo štvrtok 25. októbra nasledovať prvý verejný deň súdneho konania.

Moskva 18. októbra (TASR) - Renomovaný ruský režisér Kirill Serebrennikov, ktorý čelí obvineniu zo sprenevery štátnych dotácií vo výške 133 miliónov rubľov (v prepočte asi dvoch miliónov eur), zostane ďalších šesť mesiacov v domácom väzení. Rozhodlo sa o tom v stredu na jeho prvom neverejnom súdnom vypočutí v Moskve, po ktorom by mal vo štvrtok 25. októbra nasledovať prvý verejný deň súdneho konania.



Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorkyňu súdu.



Umelec je v domácom väzení za prísnych podmienok už viac ako rok. Má obmedzené možnosti kontaktovať sa s príbuznými, nesmie hovoriť s kolegami a nemá prístup k internetu, môže však komunikovať s obhajcom Dmitrijom Charitonovom, ktorý ho sprevádzal na neverejné vypočutie i v stredu. O tom, čo odznelo za zavretými dverami, sa však verejnosť nič nedozvedela.



Režisér a šéf Gogoľovho centra v Moskve obvinenia odmieta a pokladá ich za "absurdné a nezmyselné". Navyše sa domnieva, že sa ho politici týmto spôsobom pokúšajú zastrašiť ako nepohodlného tvorcu a príkladne ho potrestať.



Serebrennikove filmové i divadelné diela mu vyniesli nielen v Rusku, ale aj v zahraničí povesť kultového režiséra, súčasne však i nevôľu časti mocných vo vlasti, okrem iného pre jeho prístup k silne tabuizovaným témam vrátane homosexuality. Konzervatívne kruhy v Rusku totiž odmietajú Serebrennikove práce ako dekadentné a nevlastenecké.



Kritici postupu voči tvorcovi upozorňujú, že týmto spôsobom môže dôjsť k umlčaniu kritických hlasov ruskej kultúrnej scény.



Umelcov advokát podľa tlačovej agentúry TASS mieni predvolať do súdnej siene približne 400 svedkov - všetkých účastníkov divadelných projektov, ktorí by mali dosvedčiť, že predstavenia sa uskutočnili a že jeho mandant je nevinný.