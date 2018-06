Veršinin: Rokovania o Sýrii v astanskom formáte budú koncom júla

Za významný výsledok astanského procesu Veršinin označil zriadenie pracovnej skupiny pre výmenu zajatcov a tiel zabitých osôb.

New York 29. júna (TASR) - Ďalšie rokovania v astanskom formáte pre politické riešenie konfliktu v Sýrii, ktorých garantmi sú Rusko, Irán, Turecko, sa uskutočnia 30.-31- júla v ruskom Soči. Oznámil to v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin.



"Budú sa konať v posledné dva júlové dni, čo bolo v podstate dohodnuté, a vo formáte, ktorý sme používali predtým, teda tri ručiteľské krajiny, pozorovateľské štáty a sýrske strany. Domnievam sa, že práca v astanskom formáte je veľkým úspechom. Chceli by sme v tomto úsilí pokračovať," citovala Veršinina agentúra TASS.



Za významný výsledok astanského procesu Veršinin označil zriadenie pracovnej skupiny pre výmenu zajatcov a tiel zabitých osôb. "Je to tvrdá práca, ale zatiaľ jediné úsilie, ktoré pomáha nastoliť dôveru medzi stranami konfliktu," zdôraznil.



"Táto skupina mala nedávno v Ankare jedno z pravidelných stretnutí a bude pokračovať v práci aj v budúcnosti, dúfam, že aj počas schôdzky v astanskom formáte v Soči 30.-31. júla," dodal Veršinin.



Prvé rokovania v astanskom formáte sa konali v januári 2017 v kazašskej metropole Astana, a to za účasti zástupcov sýrskej vlády, povstaleckých zoskupení, Ruska, Iránu, Turecka i USA.