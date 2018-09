Rusko sa nezúčastní na americkom projekte Lunar Orbital Platform

Lunar Orbital Platform - Gateway je program americkej Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA), ktorého cieľom je výstavba orbitálnej stanice na obežnej dráhe Mesiaca.

Moskva 22. septembra (TASR) - Rusko v sobotu oznámilo, že "si nemôže dovoliť zúčastniť sa na americkom projekte výstavby stanice na obežnej dráhe Mesiaca v jeho súčasnej podobe". Podľa agentúry Interfax to v sobotu v ruskom meste Koroľov vyhlásil šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin.



Rusko sa na americkom projekte nebude zúčastňovať "vo vedľajšej úlohe", ale vybuduje vlastný transportný systém, uviedol Rogozin.



Dodal, že Rusko by mohlo vybudovať lunárnu vedeckú stanicu "spolu s členskými štátmi BRICS" - spoločného hospodárskeho zoskupenia krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika.



"Či to bude ruská alebo medzinárodná lunárna stanica, to je ešte predmetom rozhovorov," poznamenal Rogozin.



Pripomenul, že Rusko spustí svoj program nepilotovaných letov na Mesiac v roku 2021.



Lunar Orbital Platform - Gateway je program americkej Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA), ktorého cieľom je výstavba orbitálnej stanice na obežnej dráhe Mesiaca. Podľa najnovších plánov by sa s výstavbou mohlo začať už v roku 2022.



Stanica bude v prvej etape určená na výskum Mesiaca a neskôr i telies hlbšie vo vesmíre. V ďalej etape by mala slúžiť ako prestupná stanica pri pilotovaných letoch na Mars a späť.