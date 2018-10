Oleh Sencov oznámil, že protestnú hladovku ukončí v sobotu

O. Sencova v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok. Režisér tieto obvinenia odmieta ako vykonštruované.

Kyjev 5. októbra (TASR) - Ukrajinský režisér Oleh Sencov, odsúdený v Rusku na 20 rokov väzenia, v piatok oznámil, že v sobotu ukončí protestnú hladovku. Dôvodom je hrozba, že mu budú dávať jedlo nasilu.



"Vzhľadom na kritický stav môjho zdravia, ako aj patologické zmeny vo vnútorných orgánoch, ktoré sa začali, je vo veľmi blízkej budúcnosti plánované podávanie jedla nasilu. Môj názor sa už neberie do úvahy - údajne už nie som schopný primerane posúdiť úroveň svojho zdravia a jeho ohrozenia... Za takýchto podmienok musím ukončiť hladovku od zajtra, teda od 6. októbra 2018," uviedol Sencov vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho advokát Dmitrij Dinze.



Sencov vyjadril presvedčenie, že cieľ hladovky sa mu nepodarilo dosiahnuť. Poďakoval sa tým, ktorí ho podporovali.



Námestník riaditeľa ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Valerij Maximenko ešte predtým podľa agentúry Interfax oznámil, že Sencov ukončil protestnú hladovku v piatok - držal ju od 14. mája a chcel ňou dosiahnuť prepustenie všetkých 65 Ukrajincov väznených v Rusku vrátane seba, ktorých nazýva politickými väzňami.



"Áno, ukončil hladovku. Najlepší dietológovia z Moskvy vypracovali preňho špeciálny plán, ktorým ho postupne vyvedú z hladovky," spresnil Maximenko.



Maximenko sa súčasne poďakoval všetkým lekárom i advokátom, ktorí Sencova presvedčili, že "treba žiť, že život ide ďalej".



"Naši lekári, naši špecialisti ho presvedčili. A on si vybral život," vyhlásil Maximenko.



Sencova zatkli 11. mája 2014 po ruskej okupácii ukrajinského polostrova Krym, kde sa narodil a žil. O rok neskôr ho v procese, ktorý ľudskoprávne organizácie považujú za vykonštruovaný, obvinili z extrémizmu a teroristických aktivít a poslali na 20 rokov do trestaneckej kolónie.



Po tom, ako v polovici mája vo väzení vyhlásil protestnú hladovku, sa v jeho kauze angažovali mnohí západní politici a ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, ktoré vyvíjali na Rusko tlak, aby Sencova prepustilo.



Na jeho prepustenie vyzvali Rusko aj filmári z celého sveta. Okrem iných napríklad režiséri Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Agnieszka Hollandová a Aki Kaurismäki. Za Sencova sa postavili aj známi herci ako Johnny Depp či Meryl Streepová.



Kremeľ ho oslobodiť odmieta, podobne ako prezident Vladimir Putin zamietol žiadosť Sencovovej matky o milosť pre jej syna.