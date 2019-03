Rusko si pripomína 85. výročie narodenia 1. kozmonauta Jurija Gagarina

Ako príslušník sovietskych vzdušných síl sa Gagarin v roku 1959 prihlásil - spolu s 19 ďalšími adeptmi - do kozmického programu, ktorého cieľom bolo po prvý raz dopraviť človeka na obežnú dráhu Zeme.

Moskva 9. marca (TASR) - Bývalí sovietski a ruskí kozmonauti položili v sobotu pri kremeľských hradbách v Moskve vence kvetov k hrobu prvého sovietskeho kozmonauta Jurija Gagarina. Stalo sa tak pri príležitosti jeho dnešných nedožitých 85. narodenín. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



K výročiu Gagarinovho narodenia sa prostredníctvom telemostu vyjadril aj člen aktuálnej posádky na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) Oleg Kononenko, ktorý pritom citoval výrok prvého kozmonauta, že "vesmír má slúžiť ľuďom".



Pri príležitosti Gagarinových nedožitých narodenín sa v mnohých mestách Ruska konajú výstavy v múzeách i na univerzitách, uviedla DPA.



Ruská agentúra Roskosmos okrem toho vyzvala ľudí, aby si robili selfie snímky na miestach spojených s legendárnym kozmonautom či pri jeho pomníkoch a zverejnili ich na sociálnej sieti VKontakte s hashtagom #Gagarin85.



Zber snímok sa končí 13. marca. Koláž z nich potom ako suvenír pre posádku dopraví niektorá z nákladných lodí na ISS.



Ako príslušník sovietskych vzdušných síl sa Gagarin v roku 1959 prihlásil - spolu s 19 ďalšími adeptmi - do kozmického programu, ktorého cieľom bolo po prvý raz dopraviť človeka na obežnú dráhu Zeme. Dňa 12. apríla 1961 Gagarin vyštartoval z kozmodrómu Bajkonur na kozmickej lodi Vostok 1, raz obletel Zem a po 108 minútach úspešne pristál.



Táto udalosť z neho spravila národného hrdinu. Sovietsky režim ho následne vyslal na "mierovú misiu", v rámci ktorej navštívil mnoho zahraničných krajín a stretol sa so svetovými lídrami.



Po svojom prvom lete do kozmu dostal Gagarin zákaz zúčastňovať sa na ďalších nebezpečných aktivitách, takže sa skončila aj jeho kariéra pilota a kozmonauta. Gagarin však žiadal, aby mu povolili lietať. Úrady jeho žiadosti vyhoveli a v roku 1968 začal s rekvalifikačným programom ako pilot bojových prúdových lietadiel. Pri cvičnom lete 27. marca 1968 zahynul.