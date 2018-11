Rusko skritizovalo údajne nepodložené obvinenia Rakúska zo špionáže

Moskva ďalej uviedla, že rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová vyzvala svojho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova, aby situáciu vysvetlil.

Moskva 10. novembra (TASR) - Rusko v sobotu vyhlásilo, že "nepodložené obvinenia" Rakúska ohľadom špionážneho škandálu sú neprijateľné, zatiaľ čo Viedeň vyjadrila nádej, že táto aféra nepoškodí bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz uviedol, že príslušné orgány už začali vyšetrovať rakúskeho plukovníka podozrivého zo špionáže pre Rusko, ktorú mal vykonávať niekoľko desaťročí. Prípad predstavuje riziko zhoršenia vzťahov Ruska s jedným z jeho mála európskych spojencov.



Moskva ďalej uviedla, že rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová vyzvala svojho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova, aby situáciu vysvetlil. "Vyjadrila nádej, že tieto kroky neovplyvnia ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce," vyhlásilo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Lavrov zopakoval nespokojnosť Moskvy so spôsobom, akým Rakúsko prezentovalo svoje postoje na verejnosti. Dodal, že postup Viedne pri verejnom vznesení "nepodložených obvinení" sa nedá akceptovať. "Akékoľvek vzájomné obavy by sa mali prediskutovať prostredníctvom zavedených komunikačných kanálov a mali by byť založené na faktoch," uviedol Lavrov.



Rakúsko podozrieva 70-ročného armádneho činiteľa zo spolupráce s ruskými tajnými službami po dobu niekoľkých desaťročí a vyšetruje ho ohľadom možného prezradenia štátnych tajomstiev.



Hovorca rakúskeho ministerstva obrany pre sobotňajšie vydanie denníka Kurier uviedol, že údaje, ktoré podozrivý plukovník odovzdal Rusku, "sa pohybujú od nepodstatných vecí k citlivejším informáciám".



Noviny Salzburger Nachrichten napísali, že podozrivý odovzdával údaje zo seminárov NATO a školení, ktoré navštevoval, ako aj informácie dostupné len na intranetovom systéme rakúskej armády.



Dané médium tiež tvrdí, že plukovník poskytoval Moskve profily rozličných členov armády a svoj dojem z atmosféry medzi jednotlivými úsekmi armády. Rakúsko nie je členom NATO a kladie veľký dôraz na svoj štatút neutrálnej krajiny.