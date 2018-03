Sobčaková podáva na Žirinovského trestné oznámenie

Za urážky v priamom televíznom prenose.

Moskva 3. marca (TASR) - Advokáti ruskej prezidentskej kandidátky Xenije Sobčakovej požiadali generálnu prokuratúru o začatie konania vo veci urážky svojej mandantky, ktorej sa v priamom televíznom prenose dopustil jej protikandidát vo voľbách, líder Liberálnodemokratickej strany Ruska Vladimir Žirinovskij.



Agentúra Interfax pripomenula, že Sobčaková tento týždeň počas predvolebnej diskusie na TV kanále Rossija 1 chrstla vodu z pohára na Žirinovského. Predchádzali tomu jeho urážky na jej adresu.



Hádka medzi nimi sa odohrala počas vystúpenie iného kandidáta — Sergeja Baburina. Žirinovskij najprv rozčúlene vstúpil do Baburinovho vystúpenia, na čo ho Sobčaková vyzvala, aby sa upokojil. Žirinovskij ju v reakcii na to označil za hlupaňu a vyzval ju, aby "držala zobák". Keď svoje urážky ďalej stupňoval, Sobčaková doňho chrstla vodu z pohára. Žirinovskij potom ešte ďalej pokračoval v jej osočovaní, pričom používal i nepublikovateľné výrazy.



Žirinovského štáb v reakcii na incident vydal vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že Sobčakovej "počínanie síce ťažko označil za závažný zločin, plne však zodpovedá jej osobnosti". "Hodnotiť fakt, že prezidentská kandidátka sa správa ako obyčajná chuligánka, by mali orgány činné v trestnom konaní a občania," uvádza sa vo vyhlásení.



Sobčakovej advokát vo svojej žiadosti o posúdenie prípadu, ktorú adresoval generálnemu prokurátori Jurijovi Čajkovi, pripustil, že "pocit môcť si čokoľvek dovoliť a nebyť za to potrestaný sa u Žirinovského zrejme vyvinul postupne vzhľadom na jeho právny status" - Žirinovskij je už roky poslancom Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.