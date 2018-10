Šojgu varoval Európu pred plánmi USA odstúpiť od INF

Varoval, že pre Európu to bude mať vážne dôsledky.

Moskva 29. októbra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu vyzval v pondelok Európu, aby sa zamyslela, aké dôsledky pre jej bezpečnosť bude mať Spojenými štátmi zvažované odstúpenie do Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).



Šojgu počas návštevy gréckeho rezortného kolegu Panosa Kammenosa v Moskve povedal, že Európska únia a Severoatlantická aliancia by mali zvážiť konzekvencie odstúpenia USA od INF. Varoval, že pre Európu to bude mať "vážne dôsledky".



Americký prezident Donald Trump 20. októbra oznámil, že Spojené štáty odstúpia od zmluvy INF, ktorú v roku 1987 podpísali s Ruskom. Podľa jeho slov túto zmluvu Moskva porušuje. "Vypovieme túto dohodu a potom budeme vyvíjať (takéto) zbrane," pokiaľ Rusko a Čína nebudú súhlasiť s novým dohovorom, povedal Trump.



Ruský prezident Vladimir Putin akékoľvek porušenie paktu odmietol so slovami, že sú to USA, kto INF porušujú.



Putin vyjadril nádej, že Washington nebude pokračovať s umiestňovaním rakiet stredného doletu v Európe. Varoval, že v opačnom prípade sa Rusko musieť zamerať na štáty, v ktorých budú umiestnené.