Rusko tvrdí, že v Sýrii úspešne otestovalo stíhačky Su-57

Moskva 1. marca (TASR) - Dve ruské viacúčelové stíhacie lietadlá 5. generácie Su-57 vybavené technológiou stealth úspešne absolvovali dvojdňový program testov v Sýrii. Oznámil to vo štvrtok ruský minister obrany Sergej Šojgu.



"Naozaj tam chvíľu boli. Dva dni. Počas nich absolvovali skúšky vrátane bojových... Môžem povedať, že skúšobné lety boli úspešné a lietadlá sa vrátili pred týždňom domov," povedal Šojgu, citovaný agentúrou TASS, novinárom.



K satelitným fotografiám, ktoré sa objavili na internete s poznámkou, že sú na nich zachytené lietadlá Su-57 v Sýrii, Šojgu uviedol: "Pokiaľ ide o rôzne satelitné fotografie, môžem povedať, že teraz nie je rok 1995 a takéto lietadlá sa nikdy nenachádzajú vedľa seba."



Experimentálna konštrukčná práca na Su-57 - najmodernejšom stíhacom stroji - by mala byť dokončená v roku 2019 a dodávky týchto lietadiel ozbrojeným silám by sa mali začať v rovnakom roku, dodala agentúra TASS.



Ako informoval koncom februára denník Haarec, stíhačky Su-57 zamerala izraelská družica Eros-B na sýrskej strategickej základni Humajmím. Na družicových záberoch je vidno dva stroje Su-57 medzi letkou iných ruských stíhačiek. Zmienené bojové lietadlá sa objavili v Sýrii vôbec po prvý raz.



Prieskumná družica Eros-B bola vypustená na obežnú dráhu Zeme z ruskej raketovej odpaľovacej základne Kosmodrom Svobodnyj vo východnej Sibíri v apríli 2006.