Rusko tvrdí, že sýrske Biele prilby majú úzke väzby na teroristov

Približne 3000 príslušníkov týchto dobrovoľníckych jednotiek civilnej ochrany zachraňuje v Sýrii ľudí zo zbombardovaných domov, hasí požiare a poskytuje prvú pomoc vojnou postihnutým civilistom.

Samara 20. júna (TASR) - Rusko má informácie, že členovia mimovládnej organizácie Sýrska civilná obrana, nazývanej aj Biele prilby, majú úzke väzby na teroristov. Uviedla to v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"Nie sme len presvedčení, ale vieme, máme informácie, že členovia Bielych prílb majú úzke väzby na teroristické skupiny v Sýrii, menovite na Džabhat an-Nusra (v súčasnosti sa táto skupina nazýva Džabhat Fatah aš-Šám, pozn. TASR). Potvrdzujú to správy nezávislých novinárov, ktorí navštevujú Sýriu, ruských a západných," uviedla Zacharovová, ktorú citovala agentúra TASS.



Tieto informácie však nie sú na Západe príliš šírené, pretože "to jednoducho nezodpovedá línii a konceptu, že 'Asad musí odísť'," dodala Zacharovová.



Biele prilby podľa agentúry TASS vydali množstvo vyhlásení, podľa ktorých sýrske letectvo bombardovalo oblasti, kde žijú civilisti. Taktiež medzi prvými šírili správy o údajnom chemickom útoku v meste Dúmá zo 7. apríla 2018. Rusko túto správu označilo za falošnú a Biele prilby označilo za nespoľahlivý zdroj informácií.



