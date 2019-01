Rusko tvrdí, že vyhostilo ukrajinského agenta, Kyjev to poprel

FSB tvrdí, že Kapluna, ktorý vraj pracoval v dopravnej spoločnosti a často navštevoval Krym, neobvinili zo špionáže, pretože nebol schopný splniť svoju misiu.

Moskva/Kyjev 16. januára (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu oznámila, že vyhostila agenta Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU), ktorý plánoval zbierať informácie o ruských vojenských silách na Kryme. Kyjev to označil za falošnú správu.



Podľa Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) riaditeľstvo FSB vo Voronežskej oblasti na juhozápadne Ruska oznámilo, že agenta Leonida Kapluna zadržali pri vstupe do oblasti zo susednej Ukrajiny a neskôr v priebehu dňa deportovali. Vstup do Ruska mu zakázali na 20 rokov.



FSB tvrdí, že Kapluna, ktorý vraj pracoval v dopravnej spoločnosti a často navštevoval Krym, neobvinili zo špionáže, pretože nebol schopný splniť svoju misiu.



SBU pre agentúru Ukrinform uviedla, že správy o vyhostení "agenta SBU" Leonida Kapluna z Ruska sú falošné. Podrobnejšie informácie k prípadu odmietla poskytnúť.