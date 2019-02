Rusko: USA sa pripravujú na inváziu do Venezuely

Zatiaľ čo Spojené štáty stoja na strane Guaidóa, Rusko je kľúčovým podporovateľom Madurovej vlády.

Moskva 26. februára (TASR) - Spojené štáty sa chystajú vpadnúť do Venezuely a vyslali v tejto súvislosti svojich vojakov do susednej Kolumbie. Tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev to uviedol v rozhovore, ktorý zverejnil v utorok moskovský týždenník Argumenty i Fakty.



"Spojené štáty pripravujú vojenskú inváziu do nezávislého štátu. Presun amerických síl pre špeciálne operácie do Portorika, pristátie amerických síl v Kolumbii a iné skutočnosti jasne naznačujú, že Pentagón posilňuje zoskupenie vojsk v tomto regióne, čoho účelom je zosadenie zákonne zvoleného súčasného prezidenta (Venezuely)," citovala vyjadrenia Patruševa tlačová agentúra DPA.



Vodca venezuelskej opozície, predseda parlamentu Juan Guaidó, sa vyhlásil v januári za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie socialistu Nicolása Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne. Guaidó požiadal Spojené štáty o dodávky humanitárnej pomoci do Venezuely, Madurova vláda sa tomu však snaží zabrániť pomocou armády, pričom označuje túto iniciatívu za predvoj pre americkú inváziu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí minulý piatok takisto obvinilo Washington, že dodávky humanitárnej pomoci majú vyprovokovať strety slúžiace ako "vhodná zámienka" pre vojenský zásah proti Madurovej vláde. Hovorkyňa rezortu dodala, že Spojené štáty presunuli svoje špeciálne sily a vojenské vybavenie bližšie k venezuelskému územiu" a zvažujú rozsiahly predaj zbraní s cieľom vyzbrojiť opozíciu.



Zatiaľ čo Spojené štáty stoja na strane Guaidóa, Rusko je kľúčovým podporovateľom Madurovej vlády a opakovane obviňuje Washington, že sa snaží o prevrat vo Venezuele.



Spojené štáty zatiaľ nezverejnili žiadne konkrétne plány na vojenskú intervenciu vo Venezuele. Americký viceprezident Mike Pence sa v pondelok stretol v Bogote s Guaidóom a kolumbijským prezidentom Ivánom Duquem na summite so zameraním na krízu vo Venezuele, pripomenula DPA.