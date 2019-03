Rusko uznalo nový názov Macedónska - Republika Severné Macedónsko

Dohodu o zmene názvu tohto balkánskeho štátu podpísali na brehoch Prespanského jazera ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka minulý rok v júni.

Moskva 19. marca (TASR) - Rusko uznalo Macedónsko pod jeho novým názvom Republika Severné Macedónsko. Oznámilo to v pondelok ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré cituje tlačová agentúra TASS.



"Ruské veľvyslanectvo v Skopje dostalo 19. februára 2019 od ministerstva Macedónskej republiky nótu o zmene oficiálneho názvu krajiny na Republika Severné Macedónsko. Rusko uznáva túto krajinu pod jej novým názvom Republika Severné Macedónsko," uviedol ruský rezort diplomacie vo vyhlásení.



Dohodu o zmene názvu tohto balkánskeho štátu podpísali na brehoch Prespanského jazera ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka minulý rok v júni. Macedónsky parlament 11. januára schválil príslušné úpravy ústavy. Prespanská dohoda bola ratifikovaná gréckym parlamentom 25. januára.



Ratifikáciou daného dokumentu sa skončili spory medzi Macedónskom a Gréckom ohľadom názvu tejto bývalej juhoslovanskej republiky, ktoré sa tiahli vyše dve desaťročia. Atény argumentovali, že názov jeho susednej krajiny by sa mal zmeniť, aby sa predišlo prípadným nárokom Skopje na územie rovnomennej gréckej provincie.



Zmena názvu krajiny bola zároveň podmienkou začatia prístupových rozhovorov do Európskej únie a NATO.



Vláda Severného Macedónska začiatkom marca oznámila, že 136 štátom financovaných inštitúcií v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov prispôsobí svoje názvy novej situácii. Štátna hymna však zostane nezmenená, zachovajú sa v nej všetky zmienky o Macedónsku, informoval hovorca vlády Mile Bošnjakovski.



Slovo "macedónsky" v názve štátneho orchestra, televízie a tlačovej agentúry bude nahradené slovom "národný", avšak názov Macedónske národné divadlo sa nezmení, keďže ide o kultúrnu inštitúciu. Medzi inštitúciami, ktoré budú premenované, je aj centrálna banka, ktorej nový názov bude Národná banka Severomacedónskej republiky.